Sicilia, evade da custodia cautelare e picchia la moglie: arrestato 54enne

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Modica hanno arrestato nella giornata di ieri un 54enne del posto per il reato di atti persecutori ai danni della moglie.

Secondo quanto rilevato dalle indagini pare che l’uomo, che si trovava nel regime di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla propria ex moglie per via di una denuncia per persecuzione, abbia violato le disposizioni del giudice delle indagini preliminari continuando così a molestare la propria vittima arrivando addirittura ad aggredirla fisicamente cagionandole alcune ferite fortunatamente lievi.

Dato il grave comportamento dell’uomo dunque, il gip di Ragusa ha aggravato la misura cautelare ai danni dell’orco facendolo trasfetire dai carabinieri in carcere.