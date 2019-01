Sicilia, evade dai domiciliari e colpisce l’ex con uno scalpello

Connect on Linked in

Gli uomini della polizia di stato hanno arrestato nella giornata di ieri un 51enne originario di Augusta, paese i n provincia di Ragusa, con l’accusa di tentato omicidio, evasione dai domiciliari, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

A quanto pare l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per altri reati e conosciuto come “Turi”, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari per dei maltrattamenti e violenze alla ex compagna, pare che sia evaso per recarsi proprio a casa della sorella della sua vecchia fiamma iniziandola ad aggredire con violenti colpi di scalpello alla testa noncurante dei poliziotti che fortunatamente erano con la donna e che lo hanno arrestato praticamente in flagranza di reato.

Di Pietro Geremia