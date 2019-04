Sicilia, evade dai domiciliari e viene beccato al bar: in carcere 41enne

Print This Post

La voglia di una buona bevuta è costata cara ad un 41enne originario di Messina.

Nella mattinata di ieri infatti gli uomini dell’arma dei carabinieri della stazione di Tremestieri hanno arrestato un pregiudicato per il reato di evasione.

A quanto pare l’uomo ad un controllo dei militari era risultato assente presso la propria abutazione venendo in seguito beccato e arrestato nei pressi di un bar sito a Santa Lucia per evasione, reato successivamente confermato nel processo per direttissima dal Tribunale messinese.