Sicilia, Ex Province scaduti i mandati dei sei commissari: enti senza guida

Ex Province senza guida. Il 30 giugno è infatti scaduto il mandato dei sei commissari straordinari dei Liberi Consorzi Comunali che erano stati nominati dal presidente della Regione Nello Musumeci lo scorso 30 gennaio.

Quattro giorni dopo la scadenza, agli enti non è stato ancora notificato alcun decreto di proroga degli attuali commissari o nuove nomine.

L’Ars, lo scorso aprile, ha approvato il disegno di legge che fissa in una data compresa nel periodo tra il 15 ottobre e il 15 dicembre di quest’anno la data delle elezioni per il nuovo presidente e i consiglieri provinciali. Il rinvio era stato deciso dalla opportunità di attendere la decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità dell’elezione diretta per Liberi Consorzi di Comuni e Città Metropolitane.

Proprio ieri la Consulta ha discusso il ricorso presentato dalla Regione siciliana contro l’impugnativa del governo nazionale sull’elezione diretta degli organi.

Fonte: gds.it

(http://gds.it/2018/07/04/ex-province-in-sicilia-scaduti-i-mandati-dei-sei-commissari-enti-senza-guida_879717/)