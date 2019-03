Sicilia, fa entrare asino in una 126: a giudizio 37enne

Connect on Linked in

Il tribunale di Termini Imerese sarà chiamato ad esprimersi su di un possibile caso di maltrattamento di animali.

Ad essere finito in giudizio è stato un uomo di 37 anni originario del paese di Castellana Sicula il quale pare che avrebbe costretto nel 2015 a far entrare un asino all’interno di una Fiat 126.

Le gesta dell’uomo sono state immortalate da un video postato su youtube che ha fatto in men che non si dica il giro del web portando così l’autorità giudiziaria ad accusarlo di crudeltà , sevizie e comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, costringendo un asino a immettersi in un’automobile.

Di Pietro Geremia

Fonte foto: ansa.it