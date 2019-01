Sicilia, fa esplodere fuochi d’artificio durante funerale: denunciato 37enne

Connect on Linked in

Gli uomini della Polizia di Stato di Palermo hanno denunciato un uomo di 37 anni che durante una cerimonia funebre ha avuto la brillante idea di far esplodere alcuni giochi pirotecnici.

Nel dettaglio pare che l’uomo fosse il genero del defunto il quale, per offrire un ultimo saluto fuori dal comune al proprio caro, avrebbe dunque fatto fermare la marcia funebre tirando fuori dalla tasca una scatola piena di giochi pirotecnici paralizzando così per pochi minuti il traffico e creando non pochi disagi per gli automobilisti.

In seguito al caos creato dalla deflagrazione, sul posto si sono precipitati i poliziotti del Commissariato di Porta Nuova i quali, dopo una rapida indagine, hanno individuato il responsabile e denunciato per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose.

Di Pietro Geremia