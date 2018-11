Sicilia, fa manovra sbagliata e investe 3 pedoni

Un lunedì di paura quello appena trascorso a Palermo.

Durante il pomeriggio di ieri pare che un’auto abbia colpito in pieno tre pedoni nelle vicinanze del Convitto Nazionale, precisamente all’altezza di piazza Sett’Angeli.

Nel dettaglio, sembra che il veicolo fosse guidato da una 70enne la quale, trovandosi in netta difficoltà nel fare manovra e non accorgendosi di pedoni e veicoli in strada, non sia più riuscita a controllare la sua auto travolgendo così persone e motorini in sosta. In seguito al sinistro sono giunti sul posto i soccorritori del 118 che hanno trasportato in ambulanza i 3 feriti, di cui uno grave e che si trova in prognosi riservata, presso l’ospedale Civico.

Oltre ai mezzi di soccorso, sul luogo del sinistro sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno avviato le procedure di rito atte a verificare cosa sia effettivamente accaduto durante l’incidente.

Di Pietro Geremia