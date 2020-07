Sicilia, fa parapendio ma precipita: deceduto 67enne

Connect on Linked in

Una vera e propria tragedia quella

avvenuta nei giorni scorsi a Capo Milazzo, in provincia di Messina.

Un 67enne originario del posto stava effettuando parapendio quando, per cause ancora da accertare, il avrebbe cominciato a perdendo quota finendo così con il precipitare al suolo e morire sul colpo.

A nulla è servito l’immediato intervento dei soccorritori del 118, che avrebbero attivato anche l’elisoccorso, i quali non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

Sul posto anche gli uomini dell’arma dei carabinieri della Compagnia di Milazzo che hanno avviato le indagini di rito per accertare la dinamica del sinistro sportivo.