Sicilia, favori in cambio di denaro: indagati 6 poliziotti di Partinico

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una maxi operazione contro la corruzione, il peculato e gli abusi all’interno delle forze dell’ordine è stata messa a segno nei giorni scorsi.

A seguito di un’inchiesta avvenuta all’interno del commissariato di Partinico, in provincia di Palermo, sei poliziotti risulterebbero essere indagati per favori concessi illegalmente e in cambio di denaro.

Stando a quanto sarebbe emerso infatti, gli agenti in questione avrebbero concesso porto d’armi, refurtive trafugate, ritirato o “aggiustato” denunce e affidato un arrestato colto in flagrante e non piantonato a tre guardie giurate.

Una vero e proprio abuso del potere della forza di polizia che, anziché messo a servizio dei cittadini, veniva in questo caso controllato da un totale di 12 persone accusate quindi a vario titolo di corruzione, peculato, concussione, falso, abuso d’ufficio, favoreggiamento reale e personale e accesso abusivo ai sistemi informatici delle forze dell’ordine