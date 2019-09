Sicilia, ferisce sorellastra a coltellate: fermato 15enne all’aeroporto

Print This Post

Nei giorni scorsi gli uomini dell’arma dei carabinieri hanno rintracciato e fermato un ragazzo di 15 anni di origini romene.

Il giovane, identificato dai militari all’aeroporto di Punta Raisi, pare che al culmine di una lite domestica, avvenuta in via Notarbartolo a Palermo , abbia ferito con un coltello la sorellastra di 22 anni, figlia del compagno della madre, provocandole ferite che i medici avrebbero giudicato guaribili in 20 giorni.

Una volta beccato, il giovane sospetto sarebbe stato affidato ad una comunità in attesa delle decisioni dei giudici del tribunale per i minorenni.