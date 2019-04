Sicilia, fermati due “lupi solitari”: uno è palermitano

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nella giornata di ieri gli uomini della polizia di stato hanno fermato due giovani estremisti islamici residenti in Italia.

A quanto pare i due, un marocchino di 18 anni che abita a Novara e un palermitano di 25 anni che vive in Lombardia, si sarebbero convertiti all’islam fondamentalista progettando così di recarsi in Siria e Turchia per combattere al fianco dell’Isis.

Una volta individuati e bloccati, per i due “Lupi Solitari” è stato disposto il fermo da parte della Procura di Palermo con l’accusa di istigazione a commettere reati di terrorismo e autoaddestramento per commettere atti terroristici.