Sicilia, ferragosto:super lavoro per i cani bagnini(Foto)

Cinque interventi di soccorso in poche ore, è il bilancio del ferragosto appena trascorso, in prima linea nei soccorsi dei bagnini d’eccezione, stiamo parlando dei “cani bagnini” , impegnatissimi nei lidi in : Sicilia, Campania e Calabria.

Sono state sei le persone soccorse dalle Unità Cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio.

I labrador addestrati nel salvatagguio sono stati operativi sulla spiaggia delle Saline di Palinuro, dove nella giornata di ferragosto erano in servizio sei Unità Cinofile Sics.

Una coppia di ragazzi di 29 e 25 anni di Pavia, si è trovata in grave difficoltà. In soccorso dei due ragazzi, sono partiti Iago, golden retriver color miele e Stan, labrador miele.