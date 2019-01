Sicilia, filma disservizio al pronto soccorso: pm archivia il caso

Connect on Linked in

In seguito al caso scoppiato a Palermo agli inizi di gennaio dove un avvocato era stato denunciato per molestie a persone e interferenze illecite nella vita privata per via di un filmato dove venivano mostrati i disservizi subiti dalla moglie al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia del capoluogo, è stata decisa l’archiviazione del caso.

A scrivere la richiesta di archiviazione è stato lo stesso pm Enrico Bologna il quale nelle motivazioni ha stabilito che sarebbe un diritto documentare il disagio dell’utenza a causa delle lunghe attese che i pazienti sovente si trovano costretti a subire nel pronto soccorso.

”Vi era poi – continua il pm – un legittimo interesse personale costituito dalla circostanza che i pazienti in attesa di cure vi fosse proprio la moglie dell’indagato al quale non può certamente disconoscersi il diritto di documentare le condizioni di recettività della struttura ospedaliera – conclude Bologna”.

Di Pietro Geremia