Sicilia, finanziati 1,8 mln di euro da Iccrea BancaImpresa e Banca San Francesco per l’Azienda Agricola G. Milazzo

Connect on Linked in

Iccrea BancaImpresa e Banca San Francesco – Credito Cooperativo hanno realizzato un finanziamento complessivo di 1,8 milioni di euro a favore della Azienda Agricola G. Milazzo – Terre della Baronia, azienda vitivinicola biologica con sede a Campobello di Licata, in provincia di Agrigento, nel cuore della Sicilia. L’obiettivo del finanziamento, a copertura di un piano di investimento aziendale che ha ottenuto i contributi previsti dalla misura OCM Vino 2019 (misura che concede finanziamenti e contributi per i produttori vitivinicoli con contributi a fondo perduto dal 40% all’80%), è il potenziamento delle linee produttive e l’ampliamento delle strutture aziendali.

L’azienda, a conduzione famigliare, ha una storia che attraversa cinque generazioni di viticoltori e possiede oggi circa 90 ettari di terreni vitati da cui provengono le uve – a prevalenza vitigni autoctoni siciliani – usate per la produzione di vini eleganti e ricercati, che integrano la maturità e la freschezza aromatica garantite da un clima mediterraneo.

L’Azienda Agricola G. Milazzo è la cantina siciliana più premiata degli ultimi anni, focalizzata da sempre nella produzione di vini biologici di alta qualità, attraverso tecniche di alto livello e passione artigianale.

I proprietari seguono personalmente ogni fase della produzione, puntando sul territorio e sull’eccellenza – senza scorciatoie – cosa che ha permesso all’azienda di ottenere numerosi premi e riconoscimenti ai concorsi vinicoli internazionali più prestigiosi, tra cui: il Vinitaly di Verona, il Concours Mondial de Bruxelles e il Challenge International du Vin di Bordeaux.

L’Azienda Agricola G. Milazzo è stata tra le prime aziende siciliane, tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, a puntare sulla vinificazione di vitigni autoctoni siciliani. Questo ha consentito, nel corso degli anni, di recuperare la tradizione vitivinicola dell’isola senza tralasciare sperimentazione e innovazione, coltivando nel rispetto dei ritmi della natura e nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale, senza utilizzo di prodotti chimici di sintesi.

“L’Azienda Agricola G. Milazzo – Terre della Baronia lavora con la nostra banca da oltre venticinque anni. La nostra è una sinergia che dura nel tempo, fondata anche sulla condivisione di valori e prospettive. Sono diverse le occasioni in cui, in questi anni, ci siamo ritrovati fianco a fianco a sostegno di iniziative di sviluppo e valorizzazione del territorio in cui operiamo” commenta Vincenzo Racalbuto, Direttore Generale di Banca San Francesco.

“Questa operazione, grazie al supporto del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ed in particolare all’esperienza e professionalità dei colleghi della nostra banca corporate Iccrea BancaImpresa, ci ha permesso di investire nel futuro dell’azienda e, in qualche modo, ringraziarla simbolicamente per aver portato in alto l’eccellenza del nostro territorio, anche oltre i confini europei”.