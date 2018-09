Sicilia, fingendosi poliziotto ruba un auto e rapina un tabacchino: arrestato 50enne

Print This Post

In seguito a delle serrate indagini portate avanti per settimane, gli uomini dell’arma dei carabinieri hanno arrestato nella giornata di ieri G.F., 50enne di Catania, con l’accusa di rapina aggravata e furto con destrezza.

Nel dettaglio, il furfante lo scorso 16 giugno si sarebbe mascherato da poliziotto riuscendo a sottrarre, in base all’autorità della divisa, una Fiat Punto a un povero pensionato. Non pago, secondo le ricostruzione degli inquirenti, si sarebbe recato a Mascali dove, impugnando un grosso cacciavite avrebbe fatto irruzione all’interno di una tabaccheria obbligando gli esercenti a consegnargli l’incasso della giornata ammontante a di circa 3200 euro, oltre a svariate stecche di sigarette, per poi fuggire a bordo dell’auto rubata.

Solo un’attenta analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona ha permesso dunque alle forze dell’ordine di rilevare i tratti somatici del criminale permettendone così l’individuazione attraverso una serie di approfondimenti info-investigativi e facendogli consegnare il provvedimento presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, dove si trova recluso per altra causa.

Di Pietro Geremia