Sicilia, finisce con la moto contro un mezzo comunale: deceduto 28enne

Una terribile tragedia quella che ha investito la città di Messina nei giorni scorsi.

Un 28enne originario del posto si trova a circolare a bordo del proprio scooter quando, per cause ancora da identificare, avrebbe finito con l’impattare contro un mezzo di Messina servizi che era fermo ai bordi della strada per eseguire lavori di scerbatura nello spartitraffico.

Immediatamente dopo il sinistro sul posto si sarebbero precipitati i sanitari del 118 i quali l’avrebbero trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso del Policlinico messinese dove i medici non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Sul posto anche gli uomini della polizia municipale che hanno avviato le indagini di rito atte a chiarire le dinamiche del letale sinistro.