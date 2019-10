Sicilia, finisce con l’auto contro un muro: deceduto 80enne e grave la moglie

Print This Post

Un tragico incidente stradale è avvenuto nella giornata di ieri a Patti, paese in provincia di Messina.

Mentre era a bordo della propria auto un 79enne originario di Librizzi, ma residente in Germania, per cause ancora da accertate sarebbe andato a schiantarsi contro il muro di uno stabile a Mongiove.

In seguito all’impatto sul posto si sarebbero immediatamente recati i soccorritori del 118 i quali avrebbero trasportato in elisoccorso l’anziano presso il pronto soccorso del policlinico, che sarebbe purtroppo deceduto prima di raggiungere il nosocomio, e la moglie 75 enne presso il Papardo di Messina dove si troverebbe tuttora in prognosi riservata.

Sul caso la Polizia municipale di Patti ha avviato le indagini atte ad capire le dinamiche del sinistro