Sicilia, finti incidenti stradali e truffe alle assicurazioni: 22 gli indagati

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una serie di truffe alle assicurazioni sono state scoperte dai carabinieri del Nas di Palermo. Secondo i militari infatti, quella che era in azione in questi ultimi mesi, era una vera e propria organizzazione il cui modus operandi consisteva nell’andare nei pronto soccorso degli ospedali per farsi refertare dei danni provocati da incidenti mai avvenuti, lamentando un forte dolore alla spalla.

Una volta che i medici mandavano le “vittime” al reparto di radiologia, questi, pare che riuscissero a cambiare la lastre con altri esami dove in effetti era presente un vera lesione, con la conseguenza di riuscire dunque ad ottenere il risarcimento dalle assicurazioni.

Ciò che ha dato il via alle indagini, è stata la strana quanto inevitabile presenza massiccia di lesioni sugli stessi punti e per di più in capo alle stesse persone. Coincidenze che hanno fatto naturalmente insospettire gli investigatori che hanno dunque condotto le indagini su tutti gli ospedali palermitani, arrivando così ai 22 componenti della banda ai quali sono stati notificati i provvedimenti di chiusura delle indagini.

Di Pietro Geremia