Sicilia, follia a Palermo: tunisino strangola la compagna

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un atto di vera e propria pazzia è avvenuto nella giornata di ieri a Palermo.

A quanto pare M.N., cittadino tunisino di 54 anni, per cause ancora da chiarire avrebbe strangolato la sua compagna 53enne di origini italiane.

Il femminicidio sarebbe avvenuto all’interno dell’abitazione della coppia sita nel capoluogo siciliano in via Antonino Pecoraro Lombardo al seguito del quale l’autore del misfatto, di professione cuoco, avrebbe immediatamente chiamato la polizia per costituirsi.

Una volta autodenunciato, sul posto sono intervenuti gli agenti i quali hanno avviato tutti gli accertamenti del caso atti a chiarire la dinamica della tragedia.