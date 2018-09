Sicilia, follia nel weekend: auto investe volontariamente 7 persone. Morta un’anziana

Connect on Linked in

Una tragedia senza alcun filo logico è avvenuta in questo weekend a Palagonia, paese in provincia di Catania.

Un uomo alla guida del proprio autoveicolo, per motivazioni che esulano dalla normale logica umana, sembra che si sia scagliato a tutta velocità contro un gruppo di 7 persone tranquillamente sedute in strada. In seguito all’impatto, un’anziana donna è deceduta sul colpo mentre per le altre 6 persone, tra le quali un bimbo di soli 7 mesi uscito senza alcuna grave conseguenza, pare che abbiano riportato gravi ferite.

In seguito al folle e insensato gesto, sul posto si sono precipitati gli uomini dell’arma dei carabinieri e i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza i feriti nei pronto soccorso dei nosocomi di Caltagirone e Catania.

L’automobilista, che secondo alcune indiscrezioni pare che fosse un vicino di casa delle persone, non solo non si sarebbe fermato a prestare soccorso dopo l’incidente ma addirittura sarebbe stato visto dapprima fare avanti e indietro con la sua auto per colpirle per poi sarebbe scappato via.

I militari hanno dunque iniziato una vera caccia all’uomo per scoprire l’identità disseminando posti di blocco in tutta la città della provincia etnea.

Di Pietro Geremia