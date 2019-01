Sicilia, forte scossa di terremoto a Milo in provincia di Catania: magnitudo 4.1

Print This Post

Il terremoto non dà tregua agli abitandi dell’hinterland catanese, questa notte alle 00.50 la terra ha tremato nei pressi di Milo in provincia di Catania.

Il sisma ha avuto una magnitudo di 4.1 ed è stato registrato a 2 km di profondità.

L’epicentro è stato localizzato tra i comuni di Linguaglossa, Sant’Alfio e Milo, è stato avvertito dalla popolazione ma, al momento, non risultano danni a persone o cose.

Paura per molti residenti dell’hinterland catanese, qualcuno è sceso in strada per paura di ulteriori scosse.

Intanto a Zafferana Etnea, il comune più colpito del catanese, si lavora alacremente per fronteggiare la situazione e alleviare più possibile i disagi

alla popolazione che deve affrontare le problematiche scaturite

dall’avere dovuto abbandonare la propria casa dopo il terremoto del 26

dicembre scorso.