Sicilia, forza il posto di blocco e butta 500 grammi di droga: arrestato 23enne

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Randazzo, paese in provincia di Catania, hanno arrestato S.P. di 23 anni, con l’accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane si trovava alla guida di una Fiat Punto quando sarebbe arrivato ad un posto di blocco e, nonostante i militari avessero alzato la paletta per farlo fermare, pare abbia deciso di forzarlo scappando via di gran carriera. Ne è nato dunque in inseguimento durante il quale il 23enne avrebbe buttato dal finestrino una busta contenente 500 grammi di marijuana recuperata successivamente dai militari.

Una volta raggiunto il giovane e svolte le formalità di rito, i carabinieri l’hanno arrestato e condotto presso il carcere di Piazza Lanza.

Di Pietro Geremia