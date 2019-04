Sicilia, forza posto di blocco e danneggia auto: denunciato 21enne

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri gli uomini dell’arma dei carabinieri della compagnia di Modica hanno denunciato in stato di libertà un 21enne originario di Scicli per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente e privo di polizza assicurativa.

A quanto pare il giovane non si sarebbe fermato all’alt intimato dai militari, durante un normale servizio di controllo del territorio, iniziando così una folle corsa per le vie della città dove non solo ha rischiato più volte di mettere sotto alcuni passanti ma avrebbe inoltre danneggiato alcune vetture in sosta sulla pubblica via.

Una volta bloccata l’autovettura e identificati gli occupanti, il mezzo è stato sottoposto a sequestro poiché sprovvisto anche di copertura assicurativa mentre il 21enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria.