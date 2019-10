Sicilia, fugge dal posto di blocco e aggredisce carabinieri: arrestato 30enne

Print This Post

Nei giorni scorsi gli uomini dell’arma dei carabinieri di Pozzallo, paese in provincia di Ragusa hanno arrestato un30enne di origini tunisine per il reato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

L’operazione sarebbe avvenuta nel corso di un controllo del territorio in cui il giovane, alla vista del posto di blocco dei militari, sarebbe fuggito venendo però fermato dopo un centinaio di metri ponendo resistenza agli operatori delle forze dell’ordine con calci e pugni.

Solo dopo essere stato bloccato è stato possibile accertare come il 30enne si trovava irregolarmente nel territorio italiano, per via di una richiesta respinta di asilo politico, e una volta terminate le formalità di rito è stato arrestato su disposizione dell’autorità giudiziaria.