Sicilia, furbetti del cartellino: badge strisciati pure da ragazzini

Un’incredibile serie di irregolarità sarebbe emersa dalle indagini poste in essere dagli uomini dell’arma dei carabinieri di Catania nei confronti dei dipendenti comunali di Piedimonte Etneo.

Stando a quanto registrato da alcune telecamere nascoste nei pressi della macchina segna orario del municipio del comune etneo e dal pedinamento posto in essere dai militari pare infatti che i gli impiegati timbrassero il proprio badge per poi recarsi sistematicamente a svolgere le attività più disparate anziché quella lavorativa.

Fare la spesa, distribuire quotidiani, curare i propri interessi nelle abitazioni private o nelle seconde case di campagna sembra che fossero dunque le mansioni preferite per 48 sospettati di truffa aggravata in concorso i quali secondo la Procura, nel momento in cui non potendo materialmente essere loro stessi a timbrare il cartellino, pare che lo facessero fare a dei loro colleghi o, in casi ben più gravi, a dei minorenni.