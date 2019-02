Sicilia, furgone trasporta bombole di gas senza permessi: comminate multe per migliaia di euro

Print This Post

Nella giornata di ieri gli uomini della polizia di stato di Barcellona Pozzo di Gotto, paese in provincia di Messina, hanno sottoposto a controllo un camioncino nella zona di Ganzirri.

Nel dettaglio, pare in seguito ad un normale controllo del territorio gli agenti appartenenti al nucleo della stradale abbiano notato un furgone carico di un grande mole di bombole di gas GPL.

Insospettiti del carico, i poliziotti hanno così deciso di avviare un’ispezione all’interno del mezzo scoprendo in questo modo la presenza di un quantitativo superiore a quanto generalmente consentito dalla legge, più di mille chilogrammi, senza possedere i requisiti di sicurezza e documenti di trasporto.

In seguito ai controlli le forze dell’ordine hanno proceduto

al fermo amministrativo del mezzo e al ritiro della carta di circolazione oltre

al ritiro della patente dell’autista e all’elevazione di una sanzione di ben

1250 euro sia per il conducente stesso che per la ditta di distribuzione di

bombole.

Di Pietro Geremia