Sicilia, furia dell’acqua spinge cane al largo: salvato dalla guardia costiera

Una nota positiva in queste ore di lutto e dolore per via dei tragici avvenimenti in seguito alla furia del maltempo che ha interessato tutta l’isola.

Gli uomini della Guardia costiera di Porticello, paese in provincia di Palermo, nella giornata di ieri hanno salvato una cucciola di Pastore tedesco a circa un miglio dal porto della località marinara.

L’operazione di salvataggio è partita dopo una segnalazione arrivata al 1530, dove era stata segnalata la presenza idi un cane al largo, forse spinto in mare dalla furia dell’acqua caduta stanotte nella zona, il quale ormai stremato, stava cercando di aggrapparsi a pezzi di legno.Una volta giunti sul punto indicato, i militari hanno preso al sicuro la cucciola e l’hanno condotta in porto dove ad attenderla c’era un veterinario pronto a controllore lo stato di salute.

Sebbene impaurita e con una lieve ipertermia per via del tempo trascorso in acqua, la cucciola sembra che stia bene e fortunatamente potrà ritornare alla sua famiglia che nel frattempo è stata individuata grazie al microchip.

Di Pietro Geremia