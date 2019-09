Sicilia, furibonda rissa in piazza: uomo rimane ferito

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Panico e paura nella notte di ieri a Paternò, paese in provincia di Catania.

A quanto pare nella piazza Purgatorio un gruppo di persone presenti sul posto, per motivi ancora da comprendere, avrebbero iniziato ad avere un diverbio che man mano si sarebbe trasformato in una vera e propria furibonda rissa da strada in cui un uomo sarebbe rimasto ferito e sanguinante.

Una volta sedata la furente lite sul posto si sono recati sia gli operatori del 118, che hanno trasferito il malcapitato al Pronto Soccorso per le cure del caso, sia gli uomini dell’arma dei carabinieri della locale stazione i quali hanno avviato gli accertamenti di rito atti ad individuare i responsabili.