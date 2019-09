Connect on Linked in

Se l’è vista decisamente brutta un tenero gattino di Siracusa rimasto intrappolato nella banchina del Foro Italico.

A sentire i tristi miagolii dell’animale sarebbero stati dei passanti i quali, una volta intuito che provenivano da una cavità sottostante la banchina della sede dei mezzi nautici, avrebbero immediatamente allertato i soccorritori nautici in servizio presso la capitaneria di porto che, in men che non si dica, sarebbero riusciti a soccorrere il piccolo felino per poi rifocillarlo.