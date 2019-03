Sicilia, Gdf scova e denuncia falso dentista

Connect on Linked in

Gli uomini della Guardia di Finanza del comando provinciale di Ragusa hanno scoperto e denunciato un falso dentista che esercitava nella centro storico della città.

Secondo le indagini pare che il finto odontotecnico non solo non possedesse né titoli accademici né licenze per esercitare come odontoiatra, ma non rispettava nemmeno le norme igienico-sanitarie previste dalla legge.

Una volta terminata l’ispezione, le fiamme gialle hanno inoltre appurato l’istallazione all’interno dei locali di sistemi di videosorveglianza per evitare controlli oltre alla presenza di un impiegato che avrebbe prestato la propria collaborazione al denunciato senza mai ottenere un contratto a norma di legge. Al termine delle indagini, il falso dentista è stato denunciato per il reato di esercizio abusivo di professione medica.