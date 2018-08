Sicilia, GdF sequestra nave con 20 tonnellate di Hashish

Connect on Linked in

Gli uomini della Guardia di finanza di Palermo, coordinati dalla DDA, hanno sequestrato nella giornata di ieri la nave battente bandiera panamense “Remus” contenente oltre 20 tonnellate di hashish e 400 mila litri di gasolio, oltre ad aver arrestato l’equipaggio formato da 11 componenti originari del Montenegro. L’operazione, è stata il frutto di un’attività di intelligence: la nave, abbordata in acque internazionali e scortata a Palermo per l’ispezione, è stata infatti tenuta d’occhio fin dalla sua partenza a Las Palmas in Gran Canaria grazie a degli aeromobili e pattugliatori della Gdf che ne hanno permesso l’individuazione nonostante l’equipaggio avesse spento furbescamente il trasmettitore per nascondere la posizione. Secondo le stime, il bottino sequestrato ammonta ad un valore oscillante tra i 150 e i 200 milioni di euro.

Di Pietro Geremia