Sicilia, gestiva i voti di interi quartieri: arrestato boss etneo

Un duro colpo alla Mafia etnea è stato dato dagli uomini dell’arma dei carabinieri di Catania.

I militari della locale stazione hanno disarticolato le nuove leve del gruppo del clan Laudani che operava a Giarre, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per ben 17 indagati emessa da parte della Procura distrettuale per i reati di associazione mafioso finalizzata a estorsione, furto in abitazione, lesioni e riciclaggio, reati aggravati dal favorire la cosca.

L’operazione, denominata ‘Smack forever’, si è avvalsa di sofisticate attività tecniche di indagine sul territorio riscontrate da dichiarazioni di più collaboratori di giustizia.

Durante gli accertamenti pare che sia emerso anche l’interesse del clan ad appoggiare alle elezioni comunali del 2016, candidati a loro vicini ma che, almeno per ora, non sono stati identificati.

Di Pietro Geremia