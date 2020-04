Tragico incidente stradale, morto carbonizzato un giovane di San Cataldo

Print This Post

Un tremendo avvenimento è accaduto sabato notte a Genova.

Nel capoluogo Ligure un giovane 23enne originario di San Cataldo è rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale, avvenuto in corso Europa, ed è morto carbonizzato.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il giovane si trovava a bordo di una Alfa Romeo Giulia condotta da un 68enne originario del posto quando, per cause ancora da capire, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo che avrebbe finito col ribaltarsi per poi prendere fuoco.

Le fiamme non hanno lasciato scampo al 68enne conducente dell’auto ed al giovane sancataldese mentre il terzo passeggero, Giuseppe Lunetta di 20anni è stato estratto dalle lamiere e messo in salvo da un giovane di passaggio .

Tra le ipotesi del sinistro ci sarebbe l’alta velocità .