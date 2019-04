Sicilia, giovane tenta di togliersi la vita con una cintura: salvato dai carabinieri

Connect on Linked in

Un salvataggio fatto in extremis è stato fatto da parte degli uomini dell’arma dei carabinieri di Marsala nei giorni scorsi.

A quanto pare un giovane originario del posto, che stava attraversando un momento di profonda disperazione, avrebbe tentato di togliersi la vita legandosi la cintura dei pantaloni al poggiatesta dell’auto.

A lanciare l’allarme ai militari è stata la compagna del ragazzo, alla quale erano arrivati degli sms contenenti le chiare intenzioni suicidarie. Una volta denunciata la propria preoccupazione alle forze dell’ordine sarebbe immediatamente partita una ricerca dell’uomo che, grazie alla posizione del GPS del veicolo a lui in uso, sarebbe stato individuato in stato di incoscienza e in assenza dei parametri vitali.

Senza perdersi d’animo però i carabinieri hanno iniziato le procedure di rianimazione BLS, consistenti in massaggio cardiaco e insufflazioni, in attesa della venuta dei sanitari del 118 che hanno permesso al giovane di riacquistare fortunatamente una attività respiratoria e cardiaca debole ma sufficiente ad attendere l’arrivo dell’ambulanza per il successivo trasporto al pronto soccorso di Marsala, dove è stato ricoverato non in pericolo di vita.