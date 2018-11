Sicilia, gita domenicale finisce in tragedia: morto 46enne

Connect on Linked in

Una Domenica senza dubbio da dimenticare quella appena trascorsa a Palermo.

Nella giornata di ieri, un motociclista di 46 anni ha avuto un incidente lungo la Strada Statale 113, nei pressi di Finale di Pollina.

Nel dettaglio sembra che la vittima, che si trovava in compagnia di un gruppo di amici motociclisti in gita per le strade del capoluogo, per cause ancora da accertare abbia avuto un tragico sinistro stradale che l’ha fatto impattare violentemente contro l’asfalto.

Sul posto si sono immediatamente recati sia i soccorritori del 118, i quali non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso, sia gli uomini dell’arma dei carabinieri che hanno avviato una indagine atta a ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Di Pietro Geremia