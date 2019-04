Sicilia, gli chiede un passaggio e poi lo rapina: arrestato 27enne

Print This Post

Gli uomini della Polizia di Stato di Palermo hanno arrestato nella giornata di ieri un 27enne del luogo con l’accusa di rapina.

Il giovane, un pregiudicato che abita alla Vucciria, pare che lo scorso 30 agosto con la scusa della richiesta di un passaggio in auto abbia rapinato un automobilista in viale del Fante, puntandogli un coltello e prendendogli il cellulare per poi fuggire.

Solo una solerte indagine portata avanti grazie alle mappature del tracciato del telefonino rubato da parte degli agenti ha permesso l’identificazione del malfattore il quale è stato così agganciato dai polizotti e portato in carcere.