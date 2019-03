Sicilia, gli danno codice verde al pronto soccorso: 35enne muore di infarto

Print This Post

Un presunto caso di malasanità sta avendo luogo a Marsala, paese in provincia di Trapani.

A quanto pare, un uomo di circa 35 anni sarebbe arrivato al pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino” lamentando forti dolori al petto. Una volta giunto al triage i sanitari gli avrebbero assegnato il codice verde, un codice che in base alle emergenze viene considerato sempre come meno grave , facendolo accomodare e aspettare il proprio turno ma dopo pochi minuti però l’uomo in preda ad un infarto si sarebbe accasciato a terra morendo da li a breve.

Nonostante le ore di terribile strazio, i familiari hanno denunciano ai poliziotti del locale commissariato il fatto accaduto facendo così partire le indagini volte ad accertare eventuali responsabilità.

Di Pietro Geremia

Foto d’archivio