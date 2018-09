Sicilia, gli fanno la multa ma lui la getta dal finestrino: denunciato per lancio di rifiuti e porto illegale d’arma

Print This Post

A non rispettare la legge si sa, si prendono le sanzioni previste in base alla gravità del rato commesso. Lo sa bene questo il parcheggiatore abusivo 38enne D.S.G. denunciato dagli uomini della polizia di stato di Catania per il reato di abbandono di rifiuti e porto illegale d’arma.

Durante un servizio di contrasto dell’abusivismo commerciale e alla contraffazione sul lungomare Playa del capoluogo etneo, l’uomo era stato beccato dai poliziotti, supportati degli agenti della Polizia Municipale, mentre esercitava la professione di parcheggiatore abusivo ricevendo così un verbale e un ordine di allontanamento. A quanto pare però, dopo aver ricevuto la sanzione, si è allontanato stizzito con la propria auto gettando dal finestrino la multa ricevuta.

Cedendo questi incivile gesto, gli agenti hanno quindi inseguito, raggiunto e fermato il 38enne non solo contestandogli il lancio di rifiuti dall’auto, violazione del codice della strada che prevede una sanzione amministrativa fino a 500 euro, ma notando l’eccessivo nervosismo hanno deciso di perquisirlo trovandogli addosso un coltello di genere vietato.

Una giornata decisamente no quella appena trascorsa per l’iracondo 38enne che si vesto quindi beccare ben una denuncia e una multa nel giro di pochi minuti.

Di Pietro Geremia