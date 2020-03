Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Stando a quando emerso dalle indagini il giovane, in preda all’alcol, avrebbe avuto una lite con un suo coetaneo, di 22 anni, in cui al culmine della rabbia non solo l’avrebbe accoltellato ma gli avrebbe pure sparato con un fucile calibro 22.

Una volta subito tale scempio, la vittima sarebbe stata immediatamente trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Caltagirone dove si troverebbe tuttora ricoverata presso il reparto Rianimazione fortunatamente non in pericolo di vita.