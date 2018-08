Sicilia, gli vengono revocati i domiciliari: liberato il santone accusato di pedofilia

Un vero e proprio terremoto mediatico ha suscitato la notizia della possibile revoca degli arresti domiciliari nei confronti di Pietro Capuana, il “santone” di una comunità religiosa laica di Aci Bonaccorsi, in provincia di Catania. Secondo le prime indiscrezioni infatti, sembra che il Gip di Catania abbia deciso di rimettere in libertà il santone, attualmente accusato di abusi sessuali su minori. Nel dettaglio, Capuana era stato arrestato in seguito all’operazione “12 apostoli”: una solerte indagine delle forze dell’ordine le quali erano riuscite ad individuare una associazione laica che si trovava ad Aci Bonaccorsi, in cui il santone, grazie alla complicità di altre tre persone, tutte donne, violentava minori avvalendosi della funzione religiosa e sfruttando dunque il ruolo di guida che svolgeva nella comunità spirituale. Una libertà che lascia molti dubbi nella comunità della provincia catanese e non solo, ottenuta nonostante la testimonianza di una delle vittime, che diceva: “Durante un rapporto aveva bisogno di qualcuno che allargasse le parti femminili, perché era troppo grasso e non era in grado. Amava venire nelle nostre bocche”.

Di Pietro Geremia