Una sorta di regalo di nozze quello posto in essere da parte della Regione Sicilia.

Il governatore Nello Musumeci nei giorni scorsi ha stanziato 3, 5 milioni di euro al fine di incentivare i matrimoni e le unioni civili nell’Isola secondo modalità che verranno in seguito approvate da parte degli assessorati dell’Economia e della Famiglia.

Il “Bonus Matrimonio”, così è stato chiamato, avrà nel dettaglio un contributo fino a 3 mila euro a coppia per i riti religiosi e civili al fine di attenuare gli effetti della crisi da Covid19 che stando ai dati Istat avrebbero subito un crollo verticale arrivando ad essere solo 70 mila.

La macchina organizzatrice delle cerimonie è stata infatti una delle più colpite dal virus mettendo in ginocchio un intero settore in particolar modo nelle regioni del sud come la Sicilia e, in base alle stime del Governo Regionale, tale contributo potrà aiutare l’indotto occupazionale di settore con lo sviluppo di un possibile fatturato di circa 40/50 milioni di euro fino alla durata della misura di sostegno e cioè fino al 31 luglio 2021.

Di Pietro Geremia