Sicilia, Gp regionale di mezze maratone: massiccia presenza dell’Asd Atletica Canicattì

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Domenica 24 Marzo Quasi 800 atleti per la terza prova del Gp regionale di mezze maratone. La gara disputata all’interno dell’autodromo di Pergusa, è stata organizzata dall’Atletica Enna.

Gianfranco Ucciardo (Ass Dil Po. Placeolum) e Maria Grazia Bilello (Universitas Palermo) si sono aggiudicati la IX edizione della Mezza Maratona Città di Enna. Clima da primavera inoltrata per la terza prova del Grand Prix regionale di corsa su strada che ha visto arrivare al traguardo circa 800 atleti.

Tra i finsher un paio d’eccezione, a cominciare da Giusi La Loggia “a bordo” della sua carrozzina spinta da Vito Massimo Catania. Una gara nella gara visto che alla fine il neo Cavaliere al Merito della Repubblica finirà venticinquesimo assoluto con il tempo di 1h22’35, incredibile ma vero!

L’altra atleta che ha tagliato il traguardo è stata Silvia Furlani, friulana doc; l’ex maratoneta, da 38 anni affetta da sclerosi multipla, ha concluso la sua ennesima impresa “camminando” insieme ai suoi fidi bastoncini, l’intera mezza maratona.

Ottima presenza come al solito per L’Asd Atletica Canicatti che ha partecipato all’evento con ben 13 atleti. Nell’ordine ecco gli arrivi degli atleti canicattinesi Boumalik Abdelkrim quinto assoluto e come sempre autore di una grandissima gara, Vito Castiglione, Rosario Lo Verme, Angelo Gloria, Dolce Stefano, Lo Giudice Calogero, Fanara Gianluca, Avanzato Gioachino (detto Jack), Avanzato Gioachino, Antinoro Aldo, Francesco Fazio, Maria Luisa Di Bella e Salvatore Rampello.

Sempre Domenica ottima prestazione dell’atleta dello squadrone bianco rosso Carmelo Lo Monaco che nella gara di Palermo denominata Strapapà su 600 atleti partecipanti si e’ classificato 27° e 3° di categoria. Inoltre da di assoluto prestigio la partecipazione di recente alla maratona di Gerusalemme del Dr. Sebastiano Valfrè che conclude la sua decima maratona confermandosi l’atleta della società con più esperienze estere sulle 42km. Grande evidenza quindi per la societa canicattinese sia in campo regionale ma anche in campo nazionale.