Sicilia, il presidente del Senato Pietro Grasso al carcere di Malaspina per Natale

I detenuti del carcere di Malaspina di Palermo per Natale hanno ricevuto una visita inaspettata.

Il presidente del Senato, Pietro Grasso, ha deciso di andare a trovare gli ospiti della casa circondariale siciliana per la principale delle feste del mese di dicembre.

A dichiaralo è lo stesso Grasso in un suo post sul social Facebook: “Sono tornato a trovare i ragazzi del carcere minorile ‘Malaspina’ di Palermo, questa volta per augurare loro buon Natale. Sono ragazzi che hanno sbagliato, ma sono anche consapevoli di avere una vita intera per rimettersi sulla strada giusta, studiare, lavorare e costruire una famiglia. Noi saremo qui. Li aspetteremo e costruiremo per loro nuove opportunità per ricominciare. A loro e a tutti voi, tanti cari auguri di buon Natale!”.