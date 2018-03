Sicilia, grave incidente stradale: morta una donna

Print This Post

Drammatico incidente stradale ieri sera nella strada Rosolini Modica. La vittima è Elena Roccasalva, che si trovava su una Ford Fiesta.

La donna, una parrucchiera, era seduta sul sedile passeggero e viaggiava in compagnia del marito, alla guida dell’auto, e del figlioletto, che si trovava sul sedile posteriore.

A causare il sinistro sarbbe stata una manovra improvvisa che ha fatto schiantare l’auto contro un muretto. La passeggera, nell’impatto, ha riportato lesioni gravissime, che si sono rivelate fatali.

Il marito e il bambino sono ricoverati a Modica, non sono in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto in contrada Scardina, davanti a una carrozzeria, lungo la parte finale della Modica-Rosolini lungo Cava Ispica.

La famiglia rientrava da Siracusa dopo una giornata di shopping.

Fonte: Blogsicilia.it

Foto d’archivio