Sicilia, grave incidente stradale: muore una ragazza di 14 anni

Tragica serata nei pressi del villaggio di Ganzirri a Messina dove, a casusa di un grave incidente stradale , ha perso la vita una ragazza di 14 anni, Aurora De Domenico .

Il sinistro è avvenuto , intorno alle 20.00, lungo la via Consolare Pompea all’altezza dell’ospedale Ortopedico di Ganzirri, a scontrarsi uno scooter Honda 125 e una Peugeot 206.

A bordo del mezzo a due ruote si trovava il conducente e la sorella di 14 anni che nell’impatto con l’utilitaria è stata sbalzata dalla sella finendo sull’asfalto.

La giovane è stata subito trasportata al reparto di Rianimazione del policlinico dove i medici hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita ma purtroppo è deceduta a causa delle gravi ferite riportate nello scontro. Ferito anche il fratello ma non è in pericolo di vita.

Sul posto gli agenti della polizia municipale che hanno transennato la zona al fine di raccogliere elementi utili per ricostruire la dinamica del sinistro.