Sicilia, grave incidente sulla A29: feriti 3 bambini di cui uno gravemente

Un fine settimana di paura quello appena trascorso è stato vissuto sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo.

Lungo l’autostrada, all’altezza di Salemi e per cause ancora da accertare, è avvenuto un maxi incidente che ha coinvolto vari mezzi. In seguito al violento impatto, che ha provocato una moltitudine di feriti tra i quali 3 bambini, sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 insieme alla polizia stradale e i vigili del fuoco che hanno estratto le povere vittime del sinistro dalla lamiere. Uno di loro, data la gravità delle ferite, è stato trasportato inoltre in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo.

Sulle cause che hanno portato al maxi tamponamento indagano tutt’ora le forze dell’ordine.

Di Pietro Geremia