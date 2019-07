Sicilia, grave incidente sulla A29: morto 13enne, feriti fratello e padre

Print This Post

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto la notte scorsa lungo la A29 Palermo-Trapani.

A quanto pare, una Bmw in cui viaggiavano un uomo con i suoi 2 figli per cause ancora da capire avrebbe improvvisamente cominciato a sbandare fino a uscire di strada e ribaltarsi.

In seguito al sinistro, si sarebbero recati sul posto i soccorritori del 118 che, insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della Polstrada di Trapani, avrebbero estratto dalle lamiere ormai contorte gli occupanti trasportandoli immediatamente presso i nosocomi di Alcamo e Partinico dove purtroppo uno dei 3, un fratellino 13enne, non ce l’avrebbe fatta decedendo poco dopo.

Per quanto concerne gli altri due superstiti, padre e figlio di 9 anni, verserebbero in condizioni disperate presso l’ospedale Villa Sofia di Palermo dove i medici starebbero mettendocela tutta per salvare la vita a entrambi.

Sul caso indagano le forze dell’ordine che stanno analizzando un filmato postato dall’uomo su facebook e che ritrae i momenti immediatamente antecedenti al terribile sinistro.