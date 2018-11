Connect on Linked in

Stava viaggiando a bordo di una Citroen C3 quando, per cause in fase di ricostruzione, giunto in prossimità di Licata in una curva ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere su un muretto.

Il 22enne alla guida dell’utilitaria, nonostante l’apertura dell’airbarg, è rimasto incastrato all’interno dell’auto.

I soccorritori del 118, giunti sul posto, lo hanno trasportato presso l’ospedale San Giacomo d’altopasso dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato