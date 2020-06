Sicilia, Guardia di finanza opera maxi-sequestro di tonno rosso di dubbia provenienza

Connect on Linked in

Un maxi sequestro di tonno rosso è stato posto in essere da parte degli uomini della Guardia di finanza di Catania.

Le fiamme gialle si trovavano ad effettuare un controllo nella zona marinara di Acitrezza, frazione di Aci Castello, quando avrebbero intercettato un furgone contenente ben 6 esemplari di tonno rosso dal peso complessivo di 1.120 chilogrammi.

Alla mancanza dei documenti relativi alla provenienza del prodotto ittico però il conducente e l’occupante del mezzo non hanno potuto fornire spiegazioni facendo in questo modo scattare in sequestro della merce che sarà analizzata dai veterinari dell’Asp di Catania per verificarne l’idoneità al consumo umano.