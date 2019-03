Sicilia, guida contromano e insulta vigili urbani: condannata a pagare 600 euro

Print This Post

Una donna originaria di Palermo è stata condannata nei giorni scorsi a risarcire 600 euro al comune del capoluogo siciliano per aver insultato due agenti della Polizia Municipale.

Nel dettaglio pare che la donna, nel lontano 2016, stava percorrendo contromano con la sua auto un tratto di via De Gasperi quando sarebbe stata fermata da una pattuglia di vigili urbani.

Una volta arrestata la marcia non solo avrebbe rifiutato di farsi identificare, ma si sarebbe data alla fuga proferendo insulti agli agenti accompagnati da gesti inequivocabili e plateali.

Dopo un breve inseguimento l’irresponsabile guidatrice sarebbe stata bloccata avviando così nei suoi confronti il procedimento penale per oltraggio a pubblico ufficiale terminato non solo con le sue scuse rammaricate ma anche con il pagamento di 600 euro nei confronti del Comune e dei due agenti i quali hanno deciso di devolvere la somma in beneficenza.